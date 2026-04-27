Кардиолог объяснил, чем опасны отеки

Отеки могут быть признаком нарушений в работе сердца и требуют обследования, а не только снятия симптомов. Об этом рассказал терапевт, кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, отеки часто связаны с задержкой жидкости, которая возникает, когда сердце не справляется с перекачкой крови. В таких случаях жидкость накапливается в тканях.

Чаще всего отеки появляются в области лодыжек и стоп и становятся заметнее к концу дня. При прогрессировании они распространяются на голени, а в тяжелых случаях — на живот, руки и лицо.

Кардиолог отметил, что отеки нередко сопровождаются другими симптомами: одышкой при нагрузке или в положении лежа, повышенной утомляемостью и слабостью. Еще один тревожный признак — быстрый набор массы тела за счет жидкости, а не жировой ткани.

Врач подчеркнул, что отеки могут быть одним из первых сигналов сердечной недостаточности. В такой ситуации важно не ограничиваться устранением симптома, а выявить причину и при необходимости своевременно начать лечение основного заболевания.

