сегодня в 22:03

Капремонт в стационаре поселка Михнево в Ступине планируется завершить до конца года

В ходе выездной администрации большая часть вопросов жителей округа Ступино касалась завершения капремонта в здании стационара в поселке Михнево. В рамках госпрограммы региона «Здравоохранение Подмосковья» в Михневском корпусе Ступинской клинической больницы ведется капремонт, который планируется завершить до конца текущего года, сообщается на официальном сайте администрации округа.

После завершения ремонта здесь будет расположен дневной стационар на 20 коек, организован прием узких специалистов.

Планируется организовать амбулаторный хирургический прием с возможностью проведения малых оперативных вмешательств. Из узких специалистов: отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, дерматовенеролог, хирург, кардиолог, эндокринолог, невролог, УЗИ диагностика, взрослый и детский стоматолог.

В здании будет установлено современное «тяжелое» оборудование: рентгеноаппарат, флюорограф, маммограф, УЗИ экспертного класса и эндоскопическая стойка. Будет также открыта лаборатория.

Оборудование для оснащения объекта закуплено, часть установлена.

При проведении капремонта соблюдается региональный стандарт.

Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.