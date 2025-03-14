Капремонт терапевтического корпуса больницы Луховиц завершат к концу 2025 года

Депутат Московской областной думы из фракции партии «Единая Россия» Максим Коркин провел отчетную встречу с жителями Красной Поймы. Представитель регионального парламента говорил о поддержке участников специальной военной операции и их семей, о культурном наследии округа, о ЖКХ, образовании и благоустройстве. Много внимания Максим Коркин уделил и здравоохранению — тому, что сделано, и что планируется, сообщает пресс-служба администрации Луховиц.

Как отметил депутат, в прошлом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева и по Народной программе «Единой России» в округе Луховицы отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты в Городне, Павловском, Астапове.

«В Луховицкой больнице идет капремонт терапевтического корпуса по Народной программе «Единой России» и госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Работы завершатся к концу 2025 года», — сказал Максим Коркин.

Депутат сообщил, что по поручению губернатора и по нацпроекту «Здравоохранение» серьезно обновлено оснащение Луховицкой больницы. Клинико-диагностическая лаборатория получила новое оборудование, автопарк пополнился тремя машинами скорой помощи, в стоматологии установили четыре новые установки, а в стационаре паллиативного отделения появились одиннадцать функциональных кроватей.

«Вопросов по здравоохранению еще много. Над улучшением качества медицинской помощи в округе продолжим работу», — резюмировал Максим Коркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.