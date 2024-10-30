Капремонт учреждений здравоохранения Ступина обсудили на здравчасе

Участники рабочей встречи обсудили обращения граждан. Основная часть жалоб касается трудностей, возникающих при записи к специалистам, прикреплению к поликлинике.

По словам главврача больницы, обращения жителей отработаны, продолжается работа по привлечению новых кадров.

«В этом году мы приняли 42 врача, из них 8 — молодые специалисты. К нам приезжают из других регионов — у нас есть преимущества в виде существующих наряду с областными муниципальных мер поддержки», — поделилась Светлана Чудакова.

Капитальный ремонт ведется на нескольких объектах: Михневской и Малинской поликлиниках, трехэтажном инфекционном корпусе Ступинской клинической больницы и кабинете МРТ.

«Специалисты подрядной организации выполняют ремонт кабинета МРТ. Работы должны быть завершены до конца декабря этого года, — рассказала Светлана Чудакова. — В ремонте также находится ангиограф. Ввести в эксплуатацию оборудование планируем 31 октября».

В отделении переливания крови запланирована установка 8 морозильных камер 30 октября. До конца года в Ступинскую клиническую больницу поступит порядка 60 единиц современной техники, включая С-дугу в операционный блок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.