Более 5 тыс студентов колледжей Подмосковья изучили профессию экономиста

Студенты колледжей Московской области 11 ноября приняли участие в мероприятиях ко Дню экономиста. К ним присоединились более 5 тыс. обучающихся, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Навигаторы детства» вместе со студентами профильных колледжей провели мероприятия о возможностях и перспективах работы в экономической сфере. Их приурочили ко Дню экономиста, который в России ежегодно отмечают 11 ноября.

Для онлайн-акции «Экономика в жизни» студенты подготовили изображения с короткими подписями. Через повседневные ситуации они рассказали о конкуренции, взаимодействии спроса и предложения и других экономических процессах.

Советники директоров по воспитанию вместе со студентами организовали для учеников 7–9 классов профориентационный мастер-класс «Финансовый конструктор». Школьники распределяли условный доход по статьям расходов с учетом непредвиденных ситуаций и новых вводных. Студенты анализировали их работы и предлагали более рациональные решения.

На встрече «От учебы до карьеры» студенты пообщались с практикующими экономистами, бухгалтерами и представителями кадровых служб предприятий. Эксперты поделились опытом, рассказали о востребованных компетенциях, ожиданиях работодателей и карьерном росте. Участники смогли лучше понять перспективы профессии и первые шаги в карьере.

«Такие мероприятия помогают молодежи не только познакомиться с профессией экономиста, но и научиться применять полученные знания в повседневной жизни, осознанно планировать будущее и принимать ответственные решения», — отметил руководитель Регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Московской области Святослав Громов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.