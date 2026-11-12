Вениамин Смехов с супругой пришел на премьеру фильма «Лиля»
Фото - © @makar_kuz
Российский актер театра, кино, телевидения Вениамин Смехов посетил премьеру отечественной ретромелодрамы «Лиля».
«Редкий выход Вениамина Смехова с супругой Галиной и актрисой театра на Таганке Марией Матвеевой», — написал продюсер Макар Кузнецов в соцсетях.
На опубликованных кадрах видно, как 86-летний актер проходит по красной дорожке в сопровождении супруги.
Фильм «Лиля» рассказывает историю любви гениального поэта Владимира Маяковского и его музы Лили Брик.
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