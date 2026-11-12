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Вениамин Смехов с супругой пришел на премьеру фильма «Лиля»

Культура
@makar_kuz

Фото - © @makar_kuz

Российский актер театра, кино, телевидения Вениамин Смехов посетил премьеру отечественной ретромелодрамы «Лиля».

«Редкий выход Вениамина Смехова с супругой Галиной и актрисой театра на Таганке Марией Матвеевой», — написал продюсер Макар Кузнецов в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как 86-летний актер проходит по красной дорожке в сопровождении супруги.

Фильм «Лиля» рассказывает историю любви гениального поэта Владимира Маяковского и его музы Лили Брик.

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