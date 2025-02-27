Капитальный ремонт 1-й больницы проходит в Орехово-Зуеве

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о капитальном ремонте 1-й больницы. Работы идут в главном корпусе и стационаре на 300 мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев обсудил развитие Орехово-Зуева с Заголовацким. Особое внимание они уделили новым социальным объектам, тепло- и водоснабжению, общественному транспорту.

Перемены в здравоохранении в округе произошли и в 2023 году. Тогда на базе 1-й Советской больницы открыли сосудистый центр. Врачи спасают жизни пациентов, оказывают оперативную помощь по всему, что связано с сердечной деятельностью.

«Сейчас у нас идет капитальный ремонт 1-й больницы — главного корпуса и стационара на 300 мест на улице Барышникова. Это — 7000 м²», — заявил Заголовацкий.

Ранее Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.