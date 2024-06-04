Кандидат медицинских наук рассказала, как облегчить аллергию на пыльцу деревьев

Эксперт рассказала, как можно изолироваться от аллергенов на улице и дома

Чтобы облегчить аллергию на пыльцу деревьев, на улице необходимо носить медицинскую маску и очки, а также держаться подальше от любого скопления деревьев, будь то парк или аллея. О этом РИАМО сообщила директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Аллергия – вопрос, который однозначно требует обращения к специалисту. Врач поможет не только определить основной и перекрестные раздражители, но и проверит, существует ли соответствующая терапия для этих аллергенов.

Кроме обязательного похода ко врачу каждый страдающий от поллиноза должен соблюдать меры профилактики для облегчения своего состояния.

Помимо того, что рекомендуется на улице носить медицинскую маску и очки, по возвращению домой одежду необходимо сразу же выстирать, а с верхней смахнуть пыль специальной щеткой. Не лишним станет и душ.

«Дом необходимо максимально изолировать от аллергенов: закройте окна или занавесьте их влажной марлей, проводите полноценную уборку минимум раз в неделю, чаще меняйте постельное белье, уберите «пылесборники» вроде мягких игрушек и ковров, а если у вас нет кондиционера и очистителя воздуха, стоит задуматься об их покупке», - сказала врач.