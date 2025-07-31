Какие жевательные резинки вредны для зубов: объясняет стоматолог

К выбору жевательной резинки нужно подходить обстоятельно, чтобы не навредить здоровью и не вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, сообщила РИАМО детский врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина.

В первую очередь следует обратить внимание на состав жевательной резинки, а именно на наличие сахара, так как именно он создает благоприятную среду для размножения бактерий, которые приводят к разрушению эмали и развитию кариеса.

«Оптимальный выбор — жвачки без сахара с добавлением ксилита. Это вещество помогает предотвратить повреждение эмали и развитие кариеса. В продаже также есть жевательные резинки с кальцием, они дополнительно укрепляют зубную ткань», — пояснила стоматолог.

Важно помнить, что не стоит жевать жвачку очень долго и особенно натощак. При этом происходит обильное выделение желудочного сока, который может привести раздражению слизистой оболочки желудка.

«Лучше всего жевать резинку не дольше 10 минут и только после еды. И, что не менее важно, частота использования жвачки тоже имеет значение — достаточно одного-двух раз в день», — уточнила Кузина.

Жевательная резинка может помочь в поддержании чистоты полости рта между приемами пищи. Однако следует помнить, что она не заменяет полноценную гигиену. В идеале лучше проконсультироваться со стоматологом, который разъяснит все тонкости и оценит, подходит ли такой способ в качестве дополнительного средства по уходу за полостью рта.