Какие начинки для блинов самые полезные? Рекомендации диетолога

Лучший выбор для начинки блинов — нежирные продукты, такие как творог, овощи или постное мясо, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Они хорошо усваиваются и дают организму полезные вещества без лишней нагрузки. А вот сладкие начинки, например варенье или сгущенка, содержат много сахара и могут вызывать тяжесть», — сказала Джутова.

Она пояснила, что сахар в таких добавках резко повышает уровень глюкозы в крови, что может приводить к дискомфорту после еды.

«Блины лучше не есть на ночь, особенно если они с жирной начинкой или в виде бутербродов. Это может замедлить пищеварение и вызвать чувство тяжести или изжогу», — предупредила диетолог.

Джутова порекомендовала на ужин выбирать более легкие блюда, чтобы не перегружать желудок перед сном.

Масленица — один из древнейших славянских праздников. Она отмечается целую неделю перед Великим постом. В 2025 году Масленица приходится на неделю с 24 февраля по 2 марта.