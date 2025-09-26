Как защитить слух в наушниках: рекомендации врача и правило 60/60

Врач Филева: для защиты слуха в наушниках нужно соблюдать правило 60/60

Безопаснее всего слушать музыку в наушниках не громче 60% от максимума и не дольше 60 минут подряд, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Для контроля уровня звукового воздействия на органы слуха рекомендуется применять принцип 60/60. Он заключается в ограничении громкости до 60% от максимальной, предусмотренной в устройстве, и ограничении времени непрерывного прослушивания до 60 минут», — сказала Филева.

Она добавила, что после этого обязательно нужно сделать перерыв.

«При этом наушники с шумоподавлением немного безопаснее: они блокируют внешний шум, так что человеку не придется дополнительно повышать громкость, чтобы перекрыть окружающие звуки», — отметила врач.

28 сентября будет отмечаться Международный день глухих. Этот день, который приходится на последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

