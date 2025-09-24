Как помочь бездомной собаке: советы кинолога

Бездомные собаки могут быть носителями опасных заболеваний. Для человека особенно опасны бешенство, которое является смертельным вирусным заболеванием, лептоспироз, токсокароз, а также различные виды лишая, включая стригущий. Поэтому важно сначала показать ее ветеринару, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Для других животных опасны и такие заболевания, как чума плотоядных — вирусное заболевание, парвовирус — тяжелое кишечное заболевание, пироплазмоз, передающийся через клещей, вирусный гепатит. При обнаружении бездомной собаки важно сразу изолировать ее от других животных и обратиться к ветеринару для полного обследования», — посоветовал Голубев.

Первоочередные анализы включают общий и биохимический анализ крови, анализ кала на яйца глист, тесты на лептоспироз, пироплазмоз и токсокароз. Необходимо также проверить собаку на вирусные заболевания, такие как чума плотоядных и парвовирус. Ветеринар может сделать соскоб на дерматологические заболевания, чтобы исключить возможные инфекции и болезни кожи.

Стоит ли брать собаку в дом, где уже есть питомец

Взять животное с улицы в дом, где уже есть питомец, можно, но нужно отталкиваться от его особенностей. Он должен быть контактным и послушным. Если любимец часто проявляет беспокойство или агрессию, возможно, лучше отказаться от затеи. Затем важно правильно организовать процесс знакомства и адаптации, чтобы избежать конфликтов.

«Прежде всего покажите найденную собаку ветеринару и проведите полный курс обработки от паразитов. Это необходимо для безопасности вашего домашнего питомца. После этого организуйте карантин на 2–3 недели, держа животных в разных помещениях», — отметил кинолог.

Знакомство лучше начинать постепенно, через запахи. Стоит позволить питомцам обнюхать вещи друг друга, например, подстилки, игрушки. Первые встречи проводить на нейтральной территории или во время прогулки, где оба животных находятся на поводках. Важно не форсировать события, а дать питомцам время на адаптацию.

Кинолог отметил, что каждого питомца надо обеспечить собственным пространством и вниманием.

Помощь волонтерских организаций

«В России работает горячая линия для владельцев животных. Единый телефон поможет сориентироваться в сложной ситуации. Также существует несколько организаций, готовых оказать поддержку животным и их владельцам. Волонтерские организации в каждом городе активно помогают бездомным животным — их можно найти в социальных сетях по запросам», — подчеркнул специалист.

Многие приюты имеют собственные горячие линии, а зоозащитные фонды регулярно проводят акции бесплатной ветеринарной помощи. Также можно обратиться в местные общественные организации, которые часто координируют региональный колл-центр, работу волонтеров и оказывают поддержку нуждающимся животным, заключил Голубев.

