Как не превратить одежду в инкубатор: врач объяснил, как долго можно носить вещи

Врач Миронов: одна и та же одежда на несколько дней превращает ткань в инкубатор

Ношение одной и той же одежды несколько дней подряд превращает ткань в инкубатор для патогенной микрофлоры. Кожа ежедневно выделяет пот, сало и сбрасывает ороговевшие чешуйки эпидермиса. Эта органика оседает на волокнах, создавая идеальную питательную среду для бактерий и дрожжевых грибков. Об этом РИАМО сообщил врач Евгений Миронов.

«Длительный контакт такой грязной одежды с телом ведет к закупорке пор, развитию фолликулита, обострению акне на спине и груди, а в кожных складках — к болезненным опрелостям и грибковым инфекциям», — сказал Миронов.

По словам врача, правила гигиены однозначны: нательное белье, носки, базовые футболки и спортивную форму необходимо стирать после каждого использования. Одежда второго слоя, например, джинсы, брюки или плотные свитеры, выдерживает три-четыре носки при условии, что вы несильно потели. Постельное белье требует стирки раз в неделю, а банные полотенца — после трех применений.

«Однако в стремлении к идеальной чистоте многие совершают опасную ошибку — перебарщивают со стиральным порошком. Избыток моющего средства физически не выполаскивается из ткани. Волокна забиваются агрессивными поверхностно-активными веществами, энзимами и отдушками. При трении о тело, особенно когда кожа слегка потеет, эти химикаты растворяются и проникают в эпидермис. Это верный путь к контактному дерматиту: кожа краснеет, нестерпимо зудит, сохнет, появляются мелкие высыпания и микротрещины», — отметил врач.

У людей с чувствительной кожей остатки порошка могут спровоцировать обострение экземы или атопического дерматита.

«Поэтому всегда дозируйте средство строго по инструкции, а для нательного белья используйте функцию дополнительного полоскания. Здоровье кожи требует баланса: она не терпит ни скопления органической грязи, ни агрессивного воздействия бытовой химии», — заключил Миронов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.