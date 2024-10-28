Как «бездушные машины» проникли в больницы Петербурга

В больницах Северной столицы сформировался интересный тандем — мозги хирурга плюс «руки» робота. Стало известно, как в медицину Петербурга проникли «бездушные машины», какие у них есть преимущества, существует ли вероятность, что они в дальнейшем полностью заменят врачей, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Несмотря на наши опасения по поводу «восстания машин», роботы уже более пяти лет содействуют хирургам в Санкт-Петербурге в сохранении человеческих жизней. Значительная часть роботизированных технологий используется в терапии раковых заболеваний.

Согласно информации специализированной системы ВМП Минздрава Российской Федерации, в 2023 году в Санкт-Петербурге было выполнено 692 операции, в которых использовались роботы. Вмешательства проводились в различных направлениях: абдоминальная хирургия, акушерские и гинекологические процедуры, онкология, торакальная хирургия и урология.

Каждый гражданин России имеет право на проведение операций с использованием современных технологий, включая роботизированные системы. Бесплатно провести такую процедуру можно, обратившись за квотой к государству.

«За 5 лет с помощью системы da Vinci в нашей больнице было проведено более 650 операций, более 500 из которых — урологические. Сам аппарат состоит из консолей хирурга и пациента, видеостойки», — отметил руководитель центра роботической хирургии Мариинской больницы Дмитрий Ильин.

На консоли хирурга отображается трехмерное изображение операционного поля с высоким качеством детализации. Также имеются ножные педали, которые позволяют изменять положение камеры и переключать инструменты, а также два джойстика, отвечающих за управление инструментами. На них есть кнопки, которые фиксируют положение инструментов. Для врача это стало чем-то похожим на вождение автомобиля — многие действия выполняются «на автомате».

Робот является полезным устройством. Во многих аспектах он превосходит человеческие способности. Его «руки» не подвержены дрожи, а проникновение «вглубь человека» проходит с большей аккуратностью и эффективностью. Однако до уровня homo sapiens машине все еще далеко. Эти два «вида» могут существовать только в сотрудничестве.

«Хочется развеять миф о том, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить хирургов. Это совсем не так, выражение „оперирует робот“ — лишь форма речи. На самом деле роботическая система — это технология, как, например, лапароскопия. Операцию полностью проводит человек, робот без него ничего сделать не сможет», — заключил заместитель главного врача по хирургии Мариинской больницы Иван Соловьев.