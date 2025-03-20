Кадры МОЦОМД обсудили важные направления развития здравоохранения в Подмосковье

На базе детского клинического центра имени Леонида Рошаля 18 марта состоялась конференция «Культура заботы. Стратегии успеха кадровой политики на 2025 год», собравшая сотрудников министерства здравоохранения и руководителей кадровых подразделений подмосковных больниц. Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) на мероприятии представляли начальник отдела кадров Наталья Сульдина и специалист по кадрам Светлана Кабанова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Подготовка квалифицированных кадров является важнейшим элементом системы здравоохранения, поскольку именно от их профессионализма зависит качество и доступность медицинской помощи населению региона.

«Особое внимание на конференции было уделено вопросам привлечения и закрепления на рабочих местах опытных специалистов, повышения престижа медицинских профессий, а также внедрению действенных механизмов мотивации и профессионального роста персонала», — прокомментировала начальник кадров МОЦОМД.

Руководство министерства здравоохранения Московской области в текущем году рекомендовало усилить работу по созданию эффективных кадровых служб в медицинских организациях, укреплению корпоративной культуры и продолжению реализации программы «Наставничество», ориентированной на передачу знаний и опыта от опытных врачей и медсестер молодым специалистам.

Данная инициатива способствует повышению квалификации начинающих медицинских работников и формированию резерва кадров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.