Кабинет экстренной детской травматологии открыли в Сергиево-Посадском округе

С 12 мая на базе поликлиники Сергиево-Посадской больницы начал работать кабинет травматолога-ортопеда для приема детей с острой травмой. Теперь детям и подросткам, получившим травму, не приходится сидеть в общей очереди со взрослыми, как это было бы еще совсем недавно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Восьмилетний Саша — один из первых пациентов детского кабинета в Сергиево-Посадском травматологическом отделении. Во время подвижных игр на перемене он столкнулся с другими учеником. С раздувшейся над глазом гематомой Саша с мамой сразу обратились в кабинет детской травматологии, где прием ведет Исмаил Дибиров.

По словам доктора, ежедневно на прием обращаются порядка 20 человек. Рекорд — 56 пациентов, принятых в часы работы кабинета. Врачи предполагают, что число ежедневно обращающихся будет расти: во-первых, впереди каникулы — травмоопасный период; во-вторых, кабинет набирает популярность и к детским травматологам приезжают семьи из соседних Владимирской и Тверской областей.

Детский травматологический кабинет открыт в будние дни, с 12:00 до 20:00 часов. Обращаться в кабинет только по экстренным показаниям — травмы, порезы, подозрения на перелом, ушибы и прочее. В выходные дни детей принимают во взрослой травматологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.