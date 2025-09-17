К устройству теплосети приступили в многопрофильной больнице в Балашихе

Возведение многопрофильной больницы продолжается в Балашихе в микрорайоне Ольгино. В трех блоках выполнены монолитные работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты приступили к устройству теплосети — идет подготовительный этап к обустройству наружных инженерных сетей.

Параллельно с этим на первом этаже монтируют систему отопления и оконные блоки.

На подземной парковке рабочие наносят штукатурку. В надземном паркинге усиливают бетонные конструкции для повышения их прочности и долговечности.

Строительство многопрофильной больницы началось в марте 2024 года в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Больница будет рассчитана на 1123 койки. Для пациентов будут доступны консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, региональный сосудистый центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.