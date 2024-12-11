К поликлинике в поселке Октябрьский в Люберцах прокладывают теплотрассу

В поселке Октябрьский в городском округе Люберцы продолжается строительство новой поликлиники для детей и взрослых на 500 посещений в смену, в настоящий момент к учреждению прокладывают теплотрассу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Строители уже возвели пятиэтажное здание, установили окна и на 80% вентилируемый фасад.

«Большой фронт работ связан с проведением коммуникаций. Работы ведем на глубине пяти метров. Осталось выполнить 40% теплотрассы непосредственно к зданию. Это сложный и трудоемкий процесс, потому что рядом плотная городская застройка», — отметил старший прораб генподрядной организации Алексей Жур.

Пока установили временную дизельную котельную, чтобы обеспечить внутри строящейся поликлиники плюсовую температуру. Она необходима не только для комфорта строителей, но и для проведения штукатурных и отделочных работ в здании. Каждый день на стройке трудятся более 180 человек. Им приходится решать много задач. Одна из них — ежедневные поставки — минимум 10 машин в день. Газели и фуры нужно разгрузить, а строительные блоки и материалы поднять на этажи. Строители справляются. По словам Алексея Жура, все работы идут в графике.

Срок окончания строительства поликлиники — конец третьего квартала 2025 года. К ней смогут прикрепиться жители четырех поселков Октябрьского, Мирного, Томилино и Малаховки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.