Юрист рассказал, к чему может привести запрет на продажу противозачаточных

Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский заявил, что запрет на продажу оральных контрацептивов без врачебного рецепта создаст повышенный спрос на контрафактную продукцию, сообщает NEWS.ru .

«Один из ключевых рисков инициативы — рост нелегального оборота контрацептивов. Ограничение доступа законных препаратов создаст спрос на контрафактную продукцию, которая может нанести серьезный вред здоровью. Подпольный рынок гарантированно заполнится подделками, а контролировать их безопасность будет невозможно», — подчеркнул Хаминский.

По его словам, особенно остро эта проблема стоит в условиях, когда государство даже в текущей ситуации не может полностью ликвидировать нелегальную торговлю. Юрист подчеркнул, что любая женщина имеет право самостоятельно решать вопросы, касающиеся ее личной жизни, и любые ограничения в этой сфере будут являться прямым нарушением Конституции, гарантирующей неприкосновенность частной жизни.

Он также отметил, что обеспечение безопасности лекарственных средств должно происходить на этапе их регистрации, а не путем искусственного усложнения доступа к препаратам, уже прошедшим необходимые проверки и получившим одобрение. Кроме того, Хаминский добавил, что если женщина уже прошла консультацию с врачом и на протяжении длительного времени использует определенный препарат, то повторные визиты к врачу превращаются в бессмысленную бюрократическую процедуру.

Подобные меры представляют собой слепое копирование зарубежного опыта, в частности, европейских стандартов, где даже такие простые препараты, как аспирин, отпускаются только по рецепту, считает специалист. Введение подобных ограничений лишь увеличит финансовую нагрузку на граждан и будет способствовать дальнейшей коммерциализации медицины. Вместо того, чтобы ужесточать правила, необходимо сосредоточить усилия на повышении осведомленности населения: предоставлять женщинам полную информацию о рисках, связанных с использованием гормональных препаратов, и обеспечивать им доступ к квалифицированной медицинской помощи, заключил Хаминский.