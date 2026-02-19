Юрист объяснил, как добиться компенсации от клиники за некачественное лечение

Добиться возмещения от клиники, где пациент пострадал из-за некачественного лечения или врачебной ошибки, — процесс сложный, требующий системного подхода и юридической грамотности. Об этом сообщил РИАМО юрист Алексей Князев.

«Первое, что нужно сделать, — это собрать все медицинские документы: выписки из истории болезни, результаты анализов, снимки, заключения специалистов. Каждый документ, подтверждающий ваше состояние до и после вмешательства, имеет критическое значение. Важно запросить полную медицинскую карту, а не только выписки, так как в ней могут быть записи, свидетельствующие о нарушениях», — сказал эксперт.

Следующий шаг — подготовка и подача письменной претензии в саму клинику. В претензии необходимо изложить суть произошедшего, указать на причиненный вред здоровью и обосновать требования о компенсации, приложив копии документов. Важно получить отметку о принятии претензии или отправить ее заказным письмом с уведомлением. Клиника обязана рассмотреть претензию и дать мотивированный ответ.

«Часто без независимой медицинской экспертизы обойтись невозможно. Она позволит установить причинно-следственную связь между действиями медперсонала и нанесенным вредом, а также определить степень тяжести вреда здоровью. Заключение эксперта станет ключевым доказательством в дальнейшем споре», — объяснил Князев.

Если досудебное урегулирование не привело к результату, остается только обращаться в суд. В исковом заявлении необходимо требовать возмещения материального вреда (стоимость лечения, утраченный заработок) и морального вреда.

«Успех дела во многом зависит от квалификации юриста, специализирующегося на медицинских спорах. Он поможет правильно сформулировать требования, собрать дополнительные доказательства и грамотно представить вашу позицию в суде. Не затягивайте: для таких дел существуют сроки исковой давности», — заключил Князев.

