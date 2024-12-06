Юные пациенты Балашихинской больницы получили подарки из «Коробки храбрости»

Ребята, проходящие лечение в педиатрическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы получили подарки из «Коробки храбрости» — настольные игры, канцтовары, наборы для творчества и другое. Подарки для детей передал депутат окружного совета от партии «Единая Россия» Сергей Чураков, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Спасибо депутату за внимание к нашим маленьким храбрым пациентам. Надеюсь, что подарки внесут яркие краски в их больничные будни и помогут скорее выздороветь, чтобы встретить Новый год дома. Ведь даже небольшое внимание способно творить чудеса», — отметила заведующая педиатрическим отделением Римма Кузьминская.

Акция «Коробка храбрости» стала доброй предновогодней акцией, направленной на поддержку маленьких пациентов лечебных учреждений. Она помогает детям перенести сложное и зачастую болезненное лечение, делает их пребывание в больнице немного более радостным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.