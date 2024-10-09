Йогу для беременных начнут бесплатно преподавать в перинатальном центре Коломны

Специальный комплекс упражнений для беременных женщин начнут преподавать в Коломенском перинатальном центре. Бесплатные занятия смогут посещать все будущие мамы, которые не имеют медицинских противопоказаний и получили предварительную консультацию лечащего врача. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Перинатальная йога улучшает качество сна, повышает силу, гибкость и выносливость мышц благодаря использованию мягких растяжек. Дыхательные упражнения помогают справиться с одышкой и легче переносить родовые схватки», — рассказала преподаватель по перинатальной йоге Алена Сильченко.

Медики напоминают, что если у беременной женщины есть риск преждевременных родов или хронические заболевания — заниматься перинатальной йогой не рекомендуется.

Также в Коломенском перинатальном центре бесплатно проводятся тренинги по психологической подготовке к родам. Посетить занятия могут все будущие мамы, в том числе из других городов и не состоящие на учете в перинатальном центре, а также члены их семей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.