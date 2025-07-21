Извлекают органы из живых: американские СМИ раскрыли чудовищную правду

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NYT: в США органы для трансплантации решают извлечь из еще живых пациентов

По информации издания The New York Times, в США зафиксировали случаи принятия решений об извлечении органов для трансплантации из еще живых пациентов. В некоторых штатах координаторы убеждали врачей ускорить смерть потенциальных доноров, сообщает РИА Новости .

Согласно исследованию, в Америке есть тенденция поспешного приятия решений. В таких случаях потребность в органах для трансплантации ставится выше безопасности доноров.

Выросло количество случаев, когда органы пересаживали после смерти человека из-за проблем с сердцем. Решение о невозможности выздоровления пациентов принимают врачи.

При этом компании по закупке подталкивают семьи и докторов к хирургическим вмешательствам. Некоторые врачи признались, что координаторы убеждают медперсонал вводить людям пропофол и морфин, чтобы ускорить их смерть.