Изменения возможны: что будет с грудью через 10 лет после установки «силикона»

Про маммопластику до сих пор ходит один и тот же миф, будто имплант обязательно сместится, а через несколько лет его нужно менять по календарю. Пластический хирург Олег Снигирь в беседе с РИАМО рассказал о возможных переменах в грудных имплантах через 10 лет после установки.

Он подчеркнул, что сегодня в ходу несколько типов имплантов: гладкие, микро- и нано-текстурированные, а в ситуациях, где важна особенно надежная фиксация, используют полиуретановые варианты. При этом макротекстурированные импланты с максимально выраженной поверхностью сегодня фактически ушли из практики.

Гладкие импланты дают минимальное сцепление с тканями. В период реабилитации они формируют вокруг себя капсулу и дальше «живут» внутри нее.

«Непосредственной фиксации к тканям нет, имплант находится в полости, которую создал хирург. Плюс такого варианта в том, что меньше взаимодействия с тканями означает меньшие риски контрактуры, а также меньше нервных и мышечных неприятных ощущений после операции, особенно если импланты небольшие. Минус — риск миграции выше, то есть имплант может сместиться», — объяснил Снигирь.

По словам специалиста, микро- и нано-текстурированные импланты остаются способными к определенной миграции, но в реальной практике многое решают техника врача и корректно подобранный размер. Эти импланты стали золотой серединой. С одной стороны — более стабильный результат, с другой — максимально сниженные возможности контрактуры в дальнейшем.

А вот макротекстурированные импланты с максимально «широкой» поверхностью уже не устанавливают. Причина в том, что выраженная макротекстура давала максимальное сцепление с тканями, а это могло приводить к хроническому повреждению капсулы изнутри, так как человек двигается, имплант фиксируется за ткани и постепенно «срывается» с них, смещается, обрастает рубцовой тканью. Это связывали с формированием контрактуры и в очень редких случаях — с крупноклеточной лимфомой, из-за чего хирурги отказались от такого типа имплантов.

Если требуется особенно плотная фиксация, используют полиуретановые импланты. Их оболочка помогает добиться стойкого положения. Но есть обратная сторона: такие импланты ощущаются плотнее и тверже, потому что вокруг них формируется более плотная капсула.

«Любой современный имплант не требует замены по времени. Менять его имеет смысл лишь при эстетическом неудовлетворении или при фактических проблемах с результатом маммопластики, что никак не связано со сроком службы. При этом внешние изменения груди со временем возможны — возрастные, из-за колебания веса, гормональными изменениями», — заключил Снигирь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.