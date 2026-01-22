Избыток масла и соли: какой попкорн самый вредный

«Самый вредный попкорн — промышленного производства, такой продукт готовят на заводе или прямо в кинотеатре с большим количеством масла, соли, пищевых синтетических добавок. Его не стоит есть часто — это повышает риски для здоровья сердца, сосудов и почек, может способствовать развитию ожирения и сахарного диабета», — сказала Кашух.

Эксперт добавила, что сам по себе продукт относительно безопасен. Он не считается аллергеном — реакция на него возникает реже, чем, например, на арахис или коровье молоко.

«Попкорн содержит клетчатку, поэтому в умеренных количествах может вызывать дискомфорт в животе — вздутие, боль. Поэтому начинать его есть стоит с небольших порций», — посоветовала врач.

Кашух подчеркнула, что из-за риска удушья не рекомендуют давать попкорн детям до 3 лет — малыши еще не умеют тщательно пережевывать пищу, а твердые зерна могут попасть в дыхательные пути и перекрыть их.

22 января — День рождения воздушной кукурузы. Дата праздника связана с 1630 годом, когда европейцы узнали, что такое попкорн. Приготовить попкорн из обычной кукурузы нельзя, для этого нужно использовать специальный сорт. Также это лакомство является непременным атрибутом похода в кинотеатр или просмотра фильмов дома у многих людей.

