Из Казани в Домодедово: в городе работает новый врач-ортопед

Фания Хасибулина работает врачом в Домодедовской городской стоматологической поликлинике, куда приехала после учебы в Казани и Москве, сообщили в пресс-службе округа.

Фания окончила Казанский государственный медицинский университет в родной Казани, а затем поступила в ординатуру Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова по направлению ортопедической стоматологии.

Стоматология на Каширском шоссе, 36А стала первым местом работы молодого специалиста. Фания принимает пациентов по ОМС и работает в ортопедическом отделении поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.