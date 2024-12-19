Иванов отметил важность доведения до граждан информации об оказании медпомощи

Главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и член редакционного совета «Петербургского дневника» Дмитрий Иванов выразил мнение, что крайне важно на сегодняшний день доводить до граждан информацию о порядке предоставления медицинской помощи и профилактике, сообщает газета «Петербурсгкий дневник» .

Внушительная часть вопросов, поступивших перед прямой линией, была связана с темой здравоохранения, отметил Иванов. По его словам, несмотря на большое количество уже решенных проблем, у граждан по-прежнему недостаточно информации о том, на какие услуги они могут рассчитывать и какие возможности предлагает государственная медицина.

Информирование населения о правилах получения медицинской помощи и профилактических мерах является крайне важной задачей, подчеркнул главный неонатолог Минздрава России. Примером успешной работы может служить система неонатальной помощи, где налажена маршрутизация, решаются проблемы с врожденными заболеваниями, а также созданы высококлассные перинатальные центры в регионах. Это привело к снижению показателей младенческой смертности до исторически низких значений.

Ректор добавил, что выпускники Педиатрического университета успешно работают не только в России, но и за ее пределами. Их приоритет — обеспечить страну квалифицированными специалистами. Поэтому число обучающихся растет, университет активно развивает программы профессиональной подготовки и повышения квалификации, а также наставничество для работающих врачей. В учебном заведении готовятся к столетию университета, планируя встретить юбилей большими достижениями и новыми проектами, акцентируя внимание на науке и сотрудничестве с регионами, подчеркнул Иванов.

Он добавил, что эффективность системы будет видна по общему приросту населения.

«В этом направлении необходимо работать с регионами, общественностью и, конечно, будущими мамами и папами. Создавать дополнительные, к действующим федеральным, региональные меры поддержки», — пояснил главный неонатолог Минздрава России.

Во время прямой линии был озвучен вопрос, касающийся нехватки специалистов в амбулаторной сети, также обсуждались трудности, связанные с организацией работы в амбулаторном звене. Было отмечено, что проблемы здравоохранения занимают второе место по уровню актуальности среди всех обсуждаемых тем.