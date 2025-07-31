IT-специалисты столичной компании впервые сдали кровь в рамках донорской акции
Фото - © Московский областной центр крови
Московский областной центр крови впервые провел выездную донорскую акцию для сотрудников столичной компании ООО «Новые облачные технологии». Благодаря им удалось заготовить более 11 литров крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
ООО «Новые облачные технологии» — лидер российского офисного программного обеспечения, который знают все. Ее флагманский продукт — экосистема «МойОфис» —включает в себя все для работы с документами, коммуникаций и хранения данных. Почти 40 сотрудников компании с радостью воспользовались предоставленной возможностью поучаствовать в выездной донорской акции и сделать доброе дело для спасения пациентов больниц.
Ксения Аврамченко последний раз принимала участие в подобной акции еще студенткой. Пройти мимо очередной возможности вновь осуществить донацию она не могла.
«Считаю, очень здорово, когда ты можешь принести людям пользу и сдать кровь. Не всегда есть время сделать это в стационаре. А на работе очень удобно. Буду рада, если появится возможность поучаствовать в акции еще», — сказала Ксения.
Дмитрий Шарапов —инженер-программист. Сегодня он сдал кровь первый раз в жизни.
«Для меня это был интересный опыт. К тому же, у меня четвертая положительная группа крови, достаточно редкая. И не поделиться ей было бы мини-преступлением. Сам процесс был очень быстрым, комфортным. Всем спасибо», — сказал Дмитрий.
Сотрудник компании «МойОфис» и организатор мероприятия Марина Макарычева рассказала, что развивать волонтерское и донорское движение в компании они приняли решение в этом году.
«Стартовой точкой стало донорское движение от Московского областного центра крови. Пока мероприятие было проведено только в Москве. В нем приняли участие почти 40 человек. Мы считаем это хорошим началом и не собираемся останавливаться на достигнутом», — подвела итог Марина.
Московский областной центр крови приглашает всех желающих присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Более подробную информацию можно узнать в Телеграм-канале Центра крови Доноры Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.
«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.