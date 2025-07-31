IT-специалисты столичной компании впервые сдали кровь в рамках донорской акции

ООО «Новые облачные технологии» — лидер российского офисного программного обеспечения, который знают все. Ее флагманский продукт — экосистема «МойОфис» —включает в себя все для работы с документами, коммуникаций и хранения данных. Почти 40 сотрудников компании с радостью воспользовались предоставленной возможностью поучаствовать в выездной донорской акции и сделать доброе дело для спасения пациентов больниц.

Ксения Аврамченко последний раз принимала участие в подобной акции еще студенткой. Пройти мимо очередной возможности вновь осуществить донацию она не могла.

«Считаю, очень здорово, когда ты можешь принести людям пользу и сдать кровь. Не всегда есть время сделать это в стационаре. А на работе очень удобно. Буду рада, если появится возможность поучаствовать в акции еще», — сказала Ксения.

Дмитрий Шарапов —инженер-программист. Сегодня он сдал кровь первый раз в жизни.

«Для меня это был интересный опыт. К тому же, у меня четвертая положительная группа крови, достаточно редкая. И не поделиться ей было бы мини-преступлением. Сам процесс был очень быстрым, комфортным. Всем спасибо», — сказал Дмитрий.

Сотрудник компании «МойОфис» и организатор мероприятия Марина Макарычева рассказала, что развивать волонтерское и донорское движение в компании они приняли решение в этом году.

«Стартовой точкой стало донорское движение от Московского областного центра крови. Пока мероприятие было проведено только в Москве. В нем приняли участие почти 40 человек. Мы считаем это хорошим началом и не собираемся останавливаться на достигнутом», — подвела итог Марина.

Московский областной центр крови приглашает всех желающих присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Более подробную информацию можно узнать в Телеграм-канале Центра крови Доноры Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.