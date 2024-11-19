ИТ-специалистов Подмосковья приглашают поучаствовать в неделе донорства

Со 2 по 7 декабря состоится очередная неделя ИТ-донора, которая проходит два раза в год. Принять участие могут не только ИТ-специалисты, но и все желающие. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

ИТ-донор — это сообщество айтишников, сдающих кровь, и социально ответственных ИТ-компаний, поддерживающих донорское движение. Проект стартовал в 2020 году в Екатеринбурге.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться с помощью бота ВКонтакте или Телеграм-бота. Далее подготовиться к донации, выбрать ближайшую станцию переливания и прийти сдать кровь. Также необходимо обязательно ознакомиться с противопоказаниями и рекомендациями до и после донации в памятке донорам.

Узнать подробности об акции и правилах участия можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.