Истринские единороссы провели лекцию о донорстве для молодежи

Для старшеклассников Покровской школы городского округа Истра в рамках проекта «Здоровое будущее» актив партии «Единая Россия» провел просветительскую лекцию о донорстве. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Ребятам рассказали об истории донорства, процедуре сдачи крови, подготовке к донации, в том числе правилах питания, об интервалах между сдачей крови, а также о роли донора в современном мире.

Мероприятия на тему медицины, здорового образа жизни среди учащихся старших классов партийцы проводят на регулярной основе. Очень важно, что руководство школ проявляет высокую заинтересованность в проведении таких лекций, а сами ребята с большим интересом принимают в них участие.

«Лекции с учениками школ и средних учебных заведений мы проводим систематично. Причем, абсолютно на разные темы. Сейчас с стране идет активная популяризации донорства, и надо сказать, что многие жители стали интересоваться этой темой, в том числе молодежь. Спрос на донорскую кровь и ее компоненты всегда есть, участвуя в таких акциях, мы можем помочь выздороветь многим и многим людям, и это главная цель лекции о доноростве, направленная на чувство сострадания и сопереживания», — прокомментировала исполнительный секретарь местного отделения партии «единая Россия» Шахноза Мадалиева.

Все ребята активно включились в работу, задавали много вопросов о том, где и как можно сдать кровь, с какого возраста можно стать донором, какой объем крови сдается при донации и кто такой почетный донор.

На все интересующие вопросы старшеклассники получили развернутые ответы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.