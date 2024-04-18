Исследование: каждый второй россиянин посещает врача для сдачи анализов

Онлайн-опрос medtech-сервиса Budu показал, что жители России начали тщательнее следить за своим здоровьем. Такая тенденция стала более заметна после пандемии, сообщает «Вечерняя Москва».

В ходе исследования выяснилось, что каждый второй респондент регулярно сдает анализы, а каждый пятый даже использует умные гаджеты, чтобы следить за состоянием своего организма.

Некоторые опрошенные признались, что на постоянной основе проходят медицинские чек-апы. Другие участники опроса рассказали, что пользуются приложениями, в том числе шагомером, чтобы вести здоровый образ жизни.

Также среди опрошенных оказались популярны сервисы для онлайн-записи к врачу, счетчики калорий, приложения с фитнес-тренировками, умные будильники и трекеры воды.

Аналитики подчеркнули, что интерес к медосмотрам каждый год увеличивается на 20-30%. Этот подход особенно подход среди россиян в возрасте от 20 до 30 лет.