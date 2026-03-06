Испанский профессор заявил о пользе бокала вина за ужином

Известный эндокринолог и профессор медицинской физиологии Университета Гранады Мануэль Кастильо заявил, что умеренное употребление вина во время ужина может быть связано со снижением общей смертности среди здоровых людей, сообщает «Царьград» .

Он призвал не демонизировать бокал вина за едой. Он подчеркнул, что речь не идет о поощрении приема алкоголя: злоупотребление по-прежнему наносит серьезный вред здоровью.

По словам ученого, ряд исследований показывает, что умеренные дозы вина могут снижать общую смертность у здоровых взрослых. При этом значение имеет не только сам напиток, но и обстоятельства его употребления.

Кастильо пояснил, что вино чаще пьют во время ужина с семьей или друзьями. Крепкие социальные связи, как установлено наукой, положительно влияют на продолжительность жизни.

«Речь идет исключительно о здоровых взрослых людях, а не о детях, беременных женщинах или тех, у кого есть проблемы с печенью или генетическая предрасположенность», — сделал оговорку профессор.

Ученый подчеркнул, что его выводы нельзя распространять на всех без исключения.

