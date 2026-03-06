Испанский профессор заявил о пользе бокала вина за ужином
Известный эндокринолог и профессор медицинской физиологии Университета Гранады Мануэль Кастильо заявил, что умеренное употребление вина во время ужина может быть связано со снижением общей смертности среди здоровых людей, сообщает «Царьград».
Он призвал не демонизировать бокал вина за едой. Он подчеркнул, что речь не идет о поощрении приема алкоголя: злоупотребление по-прежнему наносит серьезный вред здоровью.
По словам ученого, ряд исследований показывает, что умеренные дозы вина могут снижать общую смертность у здоровых взрослых. При этом значение имеет не только сам напиток, но и обстоятельства его употребления.
Кастильо пояснил, что вино чаще пьют во время ужина с семьей или друзьями. Крепкие социальные связи, как установлено наукой, положительно влияют на продолжительность жизни.
«Речь идет исключительно о здоровых взрослых людях, а не о детях, беременных женщинах или тех, у кого есть проблемы с печенью или генетическая предрасположенность», — сделал оговорку профессор.
Ученый подчеркнул, что его выводы нельзя распространять на всех без исключения.
