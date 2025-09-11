Искусственный интеллект помог открыть поликлинику в Видном досрочно

В подмосковном Ленинском городском округе в деревне Сапроново досрочно открыта новая поликлиника, построенная в рамках масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области, благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Открытие поликлиники досрочно стало возможным благодаря применению современных систем управления, в частности, системы управления рисками в государственной автоматизированной информационной системе „Управление“, использующей искусственный интеллект. Эта система позволила эффективно обрабатывать информацию из различных источников и баз данных, выявлять и оперативно реагировать на потенциальные риски и нарушения сроков строительства», — сказал первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин.

Использование искусственного интеллекта позволило сотрудникам получать актуальную информацию о состоянии строительства, возможных нарушениях сроков и проблемах. Благодаря этому удалось эффективно управлять рисками, работать с подрядчиками и снижать негативные факторы, что в конечном итоге привело к досрочному открытию поликлиники и обеспечению жителей Сапроново современной медицинской помощью.

В пресс-службе добавили, что с момента открытия поликлиники в деревне Сапроново укомплектован полный штат. Во взрослом отделении набрали 100% сотрудников, в детском — порядка 95%.

«На данный момент запущено все рентгеновское отделение, которое включает в себя МРТ, КТ, флюорографию, маммографию, остального рентгеновское оборудование. Это замечательно, так как всех пациентов мы можем проверять на месте, не нужно перенаправлять в другое место», — сказала заведующая поликлиникой № 1 ГБУЗ Московской области «Видновская клиническая больница» Роза Евлоева.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.