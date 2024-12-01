сегодня в 12:15

Инвалидов учат обслуживать себя в отделении соцреабилитации в Подмосковье

В Долгопрудном на базе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» работает отделение социальной реабилитации. Его подопечные — инвалиды детства — занимаются физкультурой, творчеством и учатся быть самостоятельными. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная задача отделения — научить жить людей с особенностями развития в обществе, обслуживать себя, насколько это возможно, укрепить их здоровье, помочь самореализоваться.

Вязание, гончарное ремесло, музыкальные занятия, бисероплетение, лечебная физкультура, танцы и многое другое помогают в данной работе.

В помещении отделения, которое располагается в здании бывшего реабилитационного центра «Полет» (ул. Ак. Лаврентьева, 29), есть оборудованные классы для занятий: кухня с необходимой техникой и утварью, тренажерный зал с беговыми дорожкам и иппотренажерами, спортивный зал и многое другое.

Реабилитация в учреждении бесплатная, если человек проходит по социальным критериям. Узнать дополнительную информацию и задать вопросы можно по телефону: 8 (495) 408-64-66.

В будущем отделение реабилитации планирует расширение: здесь будут проходить восстановление люди, перенесшие инфаркт и инсульт.

В Долгопрудном также продолжает работу отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.