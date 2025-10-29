Инсульт у молодых: какие причины способны вызвать недуг

У людей до 40 лет инсульт нередко развивается из-за расслоения сосудов после травм шеи или из-за пороков сердца, например, открытого овального окна, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Причины инсульта в молодом возрасте отличаются от таковых у пожилых пациентов. Если после 60 лет основными виновниками становятся атеросклероз и гипертоническая болезнь, то до 40–45 лет на первый план выходят наследственные патологии и нездоровый образ жизни. Нередко „молодой“ инсульт происходит из-за расслоения стенки артерий головы и шеи — когда при резком движении головой или при травме шеи повреждается стенка сосуда», — рассказала Демьяновская.

Она отметила, что особенно уязвимы любители экстремальных аттракционов, профессиональные спортсмены и посетители некомпетентных мануальных терапевтов. Предрасположенность выше у людей с врожденной дисплазией соединительной ткани.

«Второй по значимости причиной становятся врожденные пороки сердца, например, открытое овальное окно. Это отверстие в межпредсердной перегородке необходимо эмбриону для нормального развития. В большинстве случаев оно закрывается еще в детстве, но иногда может не закрыться своевременно. Если оно не вызывает неприятных ощущений, то десятилетиями может оставаться недиагностированным», — рассказала врач.

Демьяновская пояснила, что через него в артериальный кровоток может попасть тромб из венозной системы и вызвать закупорку мозгового сосуда, что и приводит к ишемическому инсульту.

«Группу риска составляют молодые женщины, принимающие оральные контрацептивы и при этом курящие — такое сочетание резко увеличивает вероятность венозных тромбозов. Не стоит сбрасывать со счетов и бесконтрольные диеты с резким обезвоживанием, приводящие к сгущению крови, а также неочевидные в плане симптоматики аутоиммунные заболевания вроде антифосфолипидного синдрома», — резюмировала специалист.

Каждый год 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Эта дата призывает к борьбе с серьезным заболеванием, которые назвали глобальной проблемой еще в 2004 году. Инсульт могут спровоцировать повышенное давление и холестерин, сахарный диабет, ожирение, отсутствие спорта и вредные привычки.

