«Инновационные бинты из Ногинска ценятся на СВО», - сказал Черный.

Он добавил, что волонтеры очень хвалят эти бинты.

«Санитарные инструкторы и бойцы в зоне СВО с благодарностью отзываются об этих бинтах, информация о них разнеслась по всему фронту», - обратил внимание Черный.

По его информации, бинт является инновационным продуктом, так как в его производстве используются вискозные и полиамидные волокна, которые не дают бинту порваться.

Бинт применяется для наложения повязки, а при переломе бинты могут использоваться как средство иммобилизации для фиксирования поврежденной части тела.

«Отечественное производство обеспечивает низкую цену продукту, она аналогична, а может даже и ниже стоимости марли, – 22 - 25 рублей за бинт. А функционал у него максимальный», - сказал Черный.

Он заметил, что бинты намного гигроскопичнее и функциональнее обычных. Их можно накладывать на одну, две или три части тела. При этом они не пережимают сосуды, сухожилия и суставы, поэтому пациент чувствует себя комфортно.

Однако пока централизованных поставок пока предприятию добиться не удалось.

Московская область – постоянный участник Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». На мероприятии регион ежегодно представляет комитет по конкурентной политике Московской области.

В этом году регион впервые презентует отдельный стенд с продукцией шести предприятий области. Среди них известные символы не только Подмосковья, но и всей России: ООО «Гжель – художественные мастерские» и ООО «Жостовская фабрика».