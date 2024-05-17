Инновационные бинты из Ногинска ценятся на СВО
Ногинск производит инновационные бинты из отечественных материалов, сказал РИАМО представитель производитель фиксирующих эластичных бинтов нового поколения «Гербарион» Юрий Черный.
«Инновационные бинты из Ногинска ценятся на СВО», - сказал Черный.
Он добавил, что волонтеры очень хвалят эти бинты.
«Санитарные инструкторы и бойцы в зоне СВО с благодарностью отзываются об этих бинтах, информация о них разнеслась по всему фронту», - обратил внимание Черный.
По его информации, бинт является инновационным продуктом, так как в его производстве используются вискозные и полиамидные волокна, которые не дают бинту порваться.
Бинт применяется для наложения повязки, а при переломе бинты могут использоваться как средство иммобилизации для фиксирования поврежденной части тела.
«Отечественное производство обеспечивает низкую цену продукту, она аналогична, а может даже и ниже стоимости марли, – 22 - 25 рублей за бинт. А функционал у него максимальный», - сказал Черный.
Он заметил, что бинты намного гигроскопичнее и функциональнее обычных. Их можно накладывать на одну, две или три части тела. При этом они не пережимают сосуды, сухожилия и суставы, поэтому пациент чувствует себя комфортно.
Однако пока централизованных поставок пока предприятию добиться не удалось.
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