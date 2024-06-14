Инфекционист предостерег от купания в море при наличии герпеса или экземы

Инфекционист: экзема и герпес могут быть противопоказанием для купания в море

При наличии кожных заболеваний, таких как экзема или герпес, купание может быть более проблематичным, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«При наличии кожных заболеваний, таких как экзема или герпес, купание может быть более проблематичным из-за возможности инфицирования или раздражения кожи. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом относительно безопасности купания», — сказал Неронов.

Он добавил, что для других заболеваний, таких как аллергии или астма, купание может быть полезным и облегчить симптомы. Однако, важно учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом.

«При любых других заболеваниях или состояниях, связанных с острой фазой, повышенной температурой или общим недомоганием, купание в море не рекомендуется. Важно принимать во внимание общее самочувствие, наличие температуры и другие симптомы заболевания», — отметил врач.