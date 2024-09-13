Инфекционист: повторения эпидемии 2020 года с новым штаммом Covid-19 не будет

С уверенностью можно сказать, что повторение пандемии коронавируса 2020 года со штаммом FLiRT не грозит, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Во-первых, в обществе уже есть иммунная прослойка, и она достаточно мощная. Большинство людей уже переболело коронавирусной инфекцией, в том числе штаммом Омикрон, видоизмененным „правнуком“ которого является FLiRT. Перекрестный иммунитет не даст такой волны заболеваемости», — сказал Неронов.

Во-вторых, по его словам, подавляющее большинство людей имеет прививочный иммунитет, который, в свою очередь, будет тормозить волну и сокращать тяжелые варианты течения Covid-19.

«Коронавирусная инфекция спустя более чем 4 года после пандемии претерпела множественные мутации, которые позволяют ей продолжать существовать в человеческом обществе в виде периодических волн. Вполне закономерно, что с появлением очередного варианта (штамма) с таким вроде как дружественным эпитетом, как FLiRT, появилась некоторая задумчивая напряженность: „Что это?“, „Опять?“», — отметил инфекционист.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что россияне могут заразиться Covid-19 из-за его новых вариантов, обходящих иммунитет.