Инфекционист объяснил, чем опасен «гонконгский грипп» и почему он возвращается зимой

Штамм гриппа A(H3N2), известный как «гонконгский», не является новым вирусом, но именно он чаще других сезонных вариантов вызывает тяжелое течение и опасные осложнения, сообщил РИАМО главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров», врач-инфекционист Андрей Матюхин.

«Это не новый вирус. Штамм A(H3N2) известен с 1968 года, когда и вызвал первую пандемию, получив это название, и с тех пор постоянно циркулирует в человеческой популяции, ежегодно меняясь. Он входит в число сезонных вирусов гриппа, которые появляются каждую зиму, и прогнозы о его активности делаются ежегодно. Именно против него, наряду с другими штаммами, разрабатывается сезонная вакцина, при этом актуальный вариант так называемого “гонконгского гриппа” включен в состав вакцин на сезон 2024–2025 годов, которые производятся с учетом рекомендаций ВОЗ», – сказал Матюхин.

Он добавил, что с точки зрения клинических проявлений симптомы в целом типичны для гриппа, однако у этого штамма есть особенности. Инкубационный период короткий — от одного до двух дней, при этом человек заразен для окружающих уже за день до появления первых симптомов и остается заразным в течение пяти–семи дней после.

«Заболевание, как правило, начинается резко, с подъема температуры до 39–40 градусов и выраженного озноба. Отмечается сильная интоксикация — головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в глазах, выраженная слабость. Катаральные симптомы, такие как кашель, боль в горле и заложенность носа, могут появляться не сразу», – рассказал врач.

Особенность штамма A(H3N2) заключается в том, что он нередко протекает тяжелее и чаще других вариантов гриппа вызывает осложнения, отметил Матюхин.

«Среди них — пневмония, обострение хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, астмы и диабета, а также синуситы и отиты. Наибольшую опасность этот вирус представляет для пожилых людей старше 65 лет, маленьких детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями», – предупредил инфекционист.