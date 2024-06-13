Инфекционист Неронов: на пляже лучше вообще ничего не есть

Старайтесь на пляже не есть совсем, даже мороженое и снеки, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Не ешьте на пляже приготовленную пищу. Старайтесь на пляже не есть совсем, даже мороженое и снеки, тем более не покупайте еду у пляжных торговцев с лотка. Ходите обедать в кафе, столовые», — посоветовал Неронов.

Он добавил, что в крайнем случае на пляж лучше всего взять перекус в виде тщательно вымытых фруктов. При высокой температуре любая еда быстро портится и становится токсичной.

«Одно из условий, которое поможет предотвратить попадания инфекций в организм, — это гигиена. Частое мытье рук с мылом — ключевая мера для предотвращения передачи инфекций, особенно если с водой контактируют руки. Также после купания в море обязательно нужно принимать душ, чтобы смыть с кожи песок, соль и микроорганизмы», — рассказал инфекционист.

Неронов подчеркнул, что после купания необходимо тщательно промыть купальный костюм и полотенце, чтобы устранить возможные микроорганизмы, которые могут провоцировать инфекции.

«Также старайтесь избегать попадания воды в уши, потому что это может спровоцировать возникновение инфекций. Рекомендуется использовать специальные защитные подушечки или надувные наушники для предотвращения этого», — заключил врач.