Инфекционист Неронов: мыть руки нужно не менее 30-40 секунд

Правильное мытье рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды в течение не менее 30-40 секунд, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Руки обязательно нужно мыть и после того, как были на открытом воздухе, в общественном транспорте, посещали туалет, имели контакт с деньгами, домашними животными, уборки и т. п. Правильное мытье рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды в течение не менее 30-40 секунд», — сказал Неронов.

Он добавил, что перед мытьем рук необходимо снять украшения и закатать рукава, смочить руки теплой водой, нанести мыло и тщательно обработать все части кисти и пальцы, область между пальцев.

«После этого нужно тщательно промыть руки проточной водой и вытереть до полного осушения с использованием полотенца. И даже если у вас нет возможности помыть руки, имейте влажные антисептические салфетки, которые хоть и не гарантируют полную стерильность, но способны минимизировать риск инфицирования», — рассказал врач.