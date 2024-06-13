Инфекционист назвал продукты, которые особенно опасны в жару

Врач Неронов порекомендовал в жару не употреблять молочные продукты и яйца

Не стоит употреблять в жару молочные продукты, сметану, творог, пирожные с кремом, яйца, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Эти продукты очень быстро портятся, а значит, риски заполучить пищевое отравление максимальные. Обязательно мойте руки перед едой и не готовьте с запасом — лучше будет делать блюда „сегодня на сегодня“», — сказал Неронов.

Он напомнил, что при покупке продуктов важно смотреть на их срок годности. Лучше также отказаться летом от консервов — это плохая еда, их стоит избегать в принципе. Если придерживаться перечисленного, то это поможет минимизировать риски отравления в жаркое время года.

«Также никогда не пейте воду из непроверенных источников. Не пейте воду из местных речек, озер или прудов без предварительной проверки на безопасность. Используйте бутилированную воду для питья», — порекомендовал специалист.

Инфекционист также отметил, что важно правильно выбирать места для купания.

«Лучше отдавать предпочтение чистым и хорошо оборудованным пляжам с хорошей экологической обстановкой для минимизации риска заражения. Предпочтительно купаться на оборудованных пляжах с хорошей системой очистки воды», — рассказал врач.