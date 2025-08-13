Инфекционист назвал 3 простых правила, которые защитят от укусов клещей на даче

Врач Неронов: на улице надо каждые 1-2 часа осматривать себя на наличие клещей

Правильная одежда, регулярный осмотр тела и обработка дачного участка помогают свести опасность быть укушенным клещом к минимуму, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Три простых, но очень действенных правила. Во-первых, правильно одевайтесь: светлая одежда, длинные рукава, штаны заправлены в носки. Используйте репелленты с DEET, икарином или пикаридином. Можно еще обработать одежду спреем с перметрином — он убивает клещей при контакте и держится до нескольких стирок», — сказал Неронов.

Во-вторых, нужно осматривать себя каждые час-два. Клещи любят теплые, влажные места — подмышки, пах, за ушами, на голове, в пупке, пояснил эксперт.

«Проверяйте и детей, и домашних животных. И после прогулки — двойная проверка: сначала на улице, потом под душем — если клещ еще не присосался, он просто смоется. В-третьих, обустройте дачу: короткая трава, нет мусора и листьев, между лесом и участком — барьер из гравия или щепы. И не сажайте дикорастущие кусты рядом с домом», — посоветовал инфекционист.

Неронов подчеркнул, что важно быть бдительными даже в конце лета, а август — не время расслабляться. Клещи в это время продолжаются представлять опасность.