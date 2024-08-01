Инфекционист напугал патогенами при покупке арбуза у дороги

Инфекционист Неронов: бактерии могут попасть в арбузы, продающиеся у дороги

При покупке арбуза у дороги есть риск, что на сочную мякоть попали патогены — вирусы или бактерии — при дефекте кожуры, или при разрезании с кожуры арбуза были механическим путем с соком занесены инфекционные частицы, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Чтобы избежать этого или свести к минимуму такую вероятность, старайтесь приобретать целый и свежий арбуз», — сказал Неронов.

Он посоветовал перед употреблением тщательно помыть его в проточной воде.

«Арбузы лучше покупать в крупных сетевых магазинах, в них вся продукция подлежит входящему контролю и обязательно оценивается уровень содержания нитратов. За качество арбузов, которые продают на несанкционированных развалах или вдоль дороги и которые не проверяются органами Роспотребнадзора, никто ответственности не несет», — отметил инфекционист.

Неронов добавил, что поэтому есть риски при их употреблении получить пищевые отравления и функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта.

«Кроме того, токсичные вещества могут находиться непосредственно в мякоти арбуза. Недобросовестные фермеры для усиления вкуса и цвета арбузов в процессе их созревания в мякоть путем укола или уколов добавляют химический препарат как правило содержащий нитраты. При употреблении арбуза в малых дозах этот препарат как правило неопасен, однако при употреблении большого количества арбуза он может стать причиной токсического отравления», — заключил врач.