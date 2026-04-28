Инфекции, рак, холестерин: к чему может привести поедание шашлыка

Жирное мясо провоцирует застой желчи, повышает холестерин и при частом употреблении увеличивает риск онкологии и болезней сердца, сообщил РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Самый очевидный удар — по желудку и желчному. Мясо долго переваривается, 8–12 часов. Особенно жирные сорта: свинина, баранина. Это вызывает тяжесть, образование густой желчи, застойные явления. В перспективе — камни в желчном пузыре, полипы. А холестаз (застой желчи) тянет за собой массу проблем: хронические заболевания кожи, угнетение центральной нервной системы, слабость, апатию, сонливость», — сказал Мацола.

Он добавил, что одна из главных опасностей шашлыка — канцерогены. Когда жир с мяса попадает на угли и сгорает, выделяются акриламид и полициклические углеводороды.

«Они обладают канцерогенным эффектом. Если злоупотреблять большим количеством шашлыка систематически, это может спровоцировать онкологический процесс. Есть исследования, которые доказывают, что употребление большого количества красного мяса (не только шашлыка) повышает риск рака кишечника, а желудка — во вторую очередь», — рассказал врач.

Мацола отметил, что жирные сорта мяса повышают уровень холестерина. Если избыток холестерина не утилизируется физической нагрузкой, он откладывается в сосудах, образуя атеросклеротические бляшки.

«Первые страдают сосуды сердца, головы, шеи. А самая высокая смертность у нас как раз от инфарктов и инсультов. Риск повышается в разы. Естественно, это не одномоментно, а при систематических погрешностях в диете», — уточнил специалист.

Гастроэнтеролог предупредил, что шашлык также противопоказан людям с подагрой, потому что мочевая кислота резко повышается при употреблении большого количества мяса.

«Если есть проблемы с почками, то продукты распада белка (креатинин, мочевина) не выводятся, это опять же негативно влияет на нервную систему и общее состояние. Ну и нельзя забывать про инфекции. Если мясо приготовлено на костре недостаточно интенсивно, получилось полусырым, а куплено в непроверенном месте, то риск подхватить кишечную инфекцию или отравиться — очень высок», — резюмировал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.