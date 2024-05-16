Индивидуальные родильные залы для рожениц появились в МОНИИАГ

В мае текущего года в акушерском обсервационном отделении Московского областного института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) появились индивидуальные родильные залы и у его пациенток появилось больше возможностей для выбора метода родоразрешения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Работа в ограниченных пространствах исторического здания МОНИИАГ с самыми сложными пациентами накладывает определенные ограничения на нашу работу. Тем не менее, с учетом современных тенденций и пожеланий наших пациенток, нам удалось изыскать возможности и оборудовать два индивидуальных родильных зала. Теперь женщины даже с тяжелыми заболеваниями, естественные роды которых будут проходить под контролем наших специалистов, получат возможность вместе с врачом выбрать альтернативный метод их проведения. Они смогут пригласить в этот день своего близкого родственника или выбрать, например, вертикальные роды», — сказала руководитель акушерского обсервационного отделения института Екатерина Ефимкова.

Акушерское обсервационное отделение института ведет исследовательскую работу по профилактике перинатальных осложнений у беременных с урогенитальными инфекционными заболеваниями, болезнями почек и бронхиальной астмой и принимает на роды пациенток с этими заболеваниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.