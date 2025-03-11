Индивидуальные палаты для будущих мам появились в МОНИИАГ

В начале марта завершился ремонт в стенах акушерского обсервационного отделения Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Теперь его пациентам доступны индивидуальные палаты на одну и две пациентки. Несмотря на расположение института в центре столицы в стенах исторического здания, в котором не доступны значительные реконструкционные изменения, руководству института удалось обеспечить модернизацию части палат по просьбам пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала марта наши пациентки могут воспользоваться пребыванием в палатах одно- и двуместного размещения как до, так и после родов. При отсутствии противопоказаний они смогут круглосуточно находиться в них с малышами. Несмотря на небольшие площади института, новые палаты оборудованы отдельным санузлом», — сказала руководитель отделения Екатерина Ефимкова.

Как рассказали в институте, в планах МОНИИАГ — дальнейшая модернизация акушерских отделений в 2025 году и строительство индивидуальных палат максимального уровня комфорта для самых взыскательных пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.