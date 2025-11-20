Импотенция, гангрена и ампутация: названы малоизвестные последствия курения

Существуют малоизвестные последствия курения. Вредная привычка приводит к ишемии, гангрене нижних конечностей и не только, рассказала РИАМО врач-пульмонолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Лариса Афанасьева.

«Курение способствует прогрессированию атеросклероза сосудов — это всем известно, но то, что из-за атеросклероза сосудов нижних конечностей может наступить ишемия и затем гангрена конечности с последующей ампутацией, знают не все. С курением связано заметное увеличение риска развития катаракты, дистрофии сетчатки, повреждения зрительного нерва», — отмечает Афанасьева.

Она добавила, что у курильщиков риск импотенции возрастает. Кроме того, прием контрацептивов женщинами курильщицами может приводить тромбозу сосудов.

20 ноября отмечается Международный день отказа от курения. Дату отмечают по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Табачная эпидемия считается одной из самых серьезных угроз здоровью всего человечества.

