Иммунолог перечислил первые симптомы вируса Коксаки

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что первыми симптомами вируса Коксаки могут быть высокая температура, как при гриппе, боли в мышцах, рвота и диарея, сообщает RT .

Он отметил, что чаще всего вирус распространяется с едой и водой, а также воздушно-капельным путем.

Иммунолог посоветовал в случае появления симптомов вируса сразу обратиться к врачу и сделать тест.

Ранее родители дошкольников и школьников из Москвы и Владимирской области, а также из Краснодарского края жалуются на заражение детей вирусом Коксаки, который туристы могли привезти из Турции.