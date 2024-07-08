Иммунолог Ермакова: затемненные очки помогут справиться с аллергией

В период цветения аллергенных растений могут помочь затемненные очки. Кроме того, аллергикам не стоит выходить на улицу рано утром и в сухие жаркие дни, сообщила РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Злата Ермакова.

«Следует избегать выезда на природу во время цветения растений, вызывающих аллергию. Носите затемненные очки при выходе на улицу. Принимайте душ чаще, чтобы избавиться от пыльцы на коже и открытых слизистых оболочках. Закрывайте окна автомобиля, особенно за городом», — сказала Ермакова.

Она добавила, что для снижения симптомов аллергии рекомендуется принимать меры, направленные на уменьшение взаимодействия с аллергенами. Например, по возможности стоит запланировать выезд в другую климатическую зону в период цветения деревьев и растений.

«Избегайте выхода на улицу рано утром и в сухие жаркие дни, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Не открывайте окна в ранние часы. Желательно установить очиститель воздуха с фильтром типа HEPA, что означает „высокоэффективное удержание частиц“», — рассказала иммунолог.

Ермакова отметила, что на морском побережье и в горах уровень пыльцы обычно ниже. Не стоит также держать в доме комнатные растения, такие как герань и примула, которые могут спровоцировать обострение аллергии.

«Избегайте использования фитопрепаратов на основе трав. Необходимо также исключить из рациона продукты, вызывающие перекрестные реакции», — заключила врач.

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Главная задача этого дня — повысить информирование населения о мерах по профилактике аллергии и о симптомах.